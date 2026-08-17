Львова-Белова назвала "Единую Россию" мощным ресурсом в ее служении Львова-Белова: для меня "Единая Россия" – партнер, помогающий внедрять изменения

Москва17 авг Вести.Партия "Единая Россия" – партнер, помогающий внедрять изменения. Об этом говорится в интервью уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидера предвыборного списка "Единой России" М.А. Львовой-Беловой генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Она вошла в общефедеральную пятерку кандидатов партии на выборах в Госдуму девятого созыва.

Какие могут быть сомнения, когда партия сказала: "Надо", я ответила: "Есть". Для меня "Единая Россия" – это мощный ресурс и партнер в моем служении. Потому что главная задача, - может быть, это прозвучит очень громко, - это построить систему таким образом, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу по-настоящему, не на бумаге заявила она

Львова-Белова добавила, что партия открывает возможности для внедрения важных изменений. По ее словам, присоединение к "Единой России" делает эти возможности безграничными.