Львова-Белова: в РФ нацелены на устройство в семьи детей-сирот с инвалидностью Львова-Белова: устройство в семьи детей-сирот с инвалидностью — новый вызов

Москва20 авг Вести.В России особое внимание уделено устройству в семьи детей-сирот с инвалидностью и подростков, рассказала ИС "Вести" председатель Фонда защиты детей, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В Перми проходит стратегическая сессия "Семья на первом месте". Она объединила более 900 специалистов, экспертов и приемных родителей. Главная тема дискуссии — устройство сирот в подростковом возрасте и детей-сирот с инвалидностью.

Мы понимаем, что это новый вызов. Раньше мы говорили о малышах, о здоровых детках. Но сейчас благодаря комплексной работе, в том числе и в Пермском крае, детей в учреждениях становится все меньше, и в основном это трудноустраиваемые категории. И как найти семьи для этих детей, как их сопровождать, поддерживать — именно об этом сегодня наша стратегическая сессия, и решения лягут в основу больших федеральных решений, которые будут работать во всех регионах страны сообщила Львова-Белова

Она также рассказала о реализации программы профилактики социального сиротства. Эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.