Львова-Белова отметила запрос общества на социальных нянь Львова-Белова: в обществе есть большой запрос на социальных нянь

Москва21 сен Вести.Одна из важнейших инициатив, запрос на которую присутствует в российском обществе, – развитие института социальных нянь. Об этом ИС "Вести" рассказала председатель "Фонда защиты детей", уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она указала на важность наличия человека, который может оказать родителям помощь по присмотру за детьми, чтобы у них появлялось больше свободного времени.

Еще одна инициатива, которую мы активно продвигали, потому что я это слышала часто от наших семей, особенно семей участников специальной военной операции, одиноких родителей, - это социальные няни… Мы с вами… понимаем, насколько важно, чтобы был человек, который мог тебе помочь, да, и в присмотре за детьми, и дать тебе возможность, если ты одна особенно воспитываешь детей или это одинокий отец, возможность свободного времени, чтобы решить какие-то свои моменты сказала Львова-Белова

Как подчеркнула омбудсмен, эта инициатива легла в основу народной программы. Львова-Белова также выразила уверенность в том, что регионы поддержат идею развития института социальных нянь.

Я безумно рада, что вообще тема социальных нянь прозвучала и легла в основу народной программы. И я уверена, что теперь регионы все это подхватят и у нас будет возможность поддержать наши семьи таким образом заключила она

Ранее Львова-Белова перечислила меры поддержки для многодетных семей. Туда вошли льготы на получение жилищного пространства и на приобретение транспортных средств.