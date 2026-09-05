Москва5 сенВести.Президент России Владимир Путин поддержал идею проработки дополнительных мер поддержки для многодетных семей при покупке вместительных автомобилей с мощными двигателями.
С соответствующей инициативой обратилась уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она пояснила, что большие семьи нуждаются в надежных и мощных машинах, способных справляться с нагрузками на сложных дорогах, однако такие автомобили стоят значительно дороже.
Президент РФ отметил, что подобная мера станет хорошим стимулом не только для поддержки многодетных семей, но и для отечественного автопрома, и пообещал обязательно рассмотреть это предложение.