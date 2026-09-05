Мария Львова-Белова предложила дать льготы многодетным на мощные авто Путин пообещал рассмотреть льготы на мощные авто для многодетных семей

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин поддержал идею проработки дополнительных мер поддержки для многодетных семей при покупке вместительных автомобилей с мощными двигателями.

С соответствующей инициативой обратилась уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она пояснила, что большие семьи нуждаются в надежных и мощных машинах, способных справляться с нагрузками на сложных дорогах, однако такие автомобили стоят значительно дороже.

Президент РФ отметил, что подобная мера станет хорошим стимулом не только для поддержки многодетных семей, но и для отечественного автопрома, и пообещал обязательно рассмотреть это предложение.