Путин поддержал идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей Путин поддержал идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин выступил в поддержку инициативы уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о снижении ставки по ипотеке на жилые дома для многодетных семей.

Во встрече главы государства с "пятеркой" списка "Единой России", в которую входит и Львова-Белова, она предложила сделать ставку семейной ипотеки на дома ниже, чем на квартиры.

Хорошая идея. Она хорошая и для строительной отрасли - у нас в последние годы объем индивидуального жилищного строительства очень вырос. И это хорошее решение, особенно для многодетных семей. Обязательно в повестку это надо включить сказал Владимир Путин

Омбудсмен считает, что инициативу следует включить в народную программу "Единой России". По ее словам, ставку по семейной ипотеке для многодетных семей, на покупку или строительство дома сделать чуть ниже, чем на квартиру и таким образом поддержать многодетные семьи при строительстве дома.