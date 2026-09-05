Москва5 сен Вести.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала в интервью агентству РИА Новости, как мошенники обманом втянули 14-летнего подростка в преступление.

По ее словам, мальчик, недавно потерявший маму, получил сообщение от злоумышленников, которые заявили, что его мать жива, но для встречи с ней он должен поджечь железнодорожные пути и релейный шкаф. Ребенок, надеясь увидеть близкого человека, выполнил задание.

Был мальчик, у него умерла мама в автокатастрофе, и его воспитывала бабушка. Умерла мама не так давно и, значит, с ним связались мошенники, сказали о том, что твоя мама жива, она у нас, ты должен выполнить определенные действия… Он, естественно, пошел, это все сделал цитирует Марию Львову-Белову РИА Новости

Подростка осудили, но вмешательство омбудсмена позволило переквалифицировать дело и смягчить наказание, так как он действовал не ради выгоды, а под влиянием эмоций.

Львова-Белова подчеркнула, что подобные случаи требуют внимания и понимания психологического состояния детей.