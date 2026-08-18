Москва18 авгВести.Родители должны включать бережный контроль за своими детьми, чтобы спасти их от мошенников. Об этом ИС "Вести" рассказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Она подчеркнула, что важно обращать внимание на измененное поведение детей, и главное здесь - раннее выявление.
Мы должны обращать внимание на то, что ребенок вдруг перестал класть телефон экраном наверх, стал блокировать телефон, активно использовать свою банковскую карту, подписываться на странные каналысказала она
По ее словам, надо обязательно включать бережный контроль.
Потому что наши дети не могут критически оценить ситуацию. И мы должны рассказывать и поддерживать их, говорить о том, что в любой непонятной ситуации ты должен довериться родителям. Я всегда тебя пойму, я всегда с тобойзаявила Мария Львова-Белова
Главное не молчать, заключила она.