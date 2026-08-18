Львова-Белова рассказала о важности бережного контроля за детьми Львова-Белова: бережный контроль родителей может спасти детей от мошенников

Москва18 авг Вести.Родители должны включать бережный контроль за своими детьми, чтобы спасти их от мошенников. Об этом ИС "Вести" рассказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она подчеркнула, что важно обращать внимание на измененное поведение детей, и главное здесь - раннее выявление.

Мы должны обращать внимание на то, что ребенок вдруг перестал класть телефон экраном наверх, стал блокировать телефон, активно использовать свою банковскую карту, подписываться на странные каналы сказала она

По ее словам, надо обязательно включать бережный контроль.

Потому что наши дети не могут критически оценить ситуацию. И мы должны рассказывать и поддерживать их, говорить о том, что в любой непонятной ситуации ты должен довериться родителям. Я всегда тебя пойму, я всегда с тобой заявила Мария Львова-Белова

Главное не молчать, заключила она.