Москва18 авг Вести.Дети участников СВО нуждаются в особой заботе и поддержке. Об этом заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", комментируя случаи, когда дети бойцов СВО сталкиваются с угрозами.

Нужно этих детей всячески пестовать и говорить о том, что эти дети отдали самое дорогое - своих отцов. Я хочу, чтобы было понятно: когда мы говорим, что такая проблема есть, речь идет не о всем массиве детей. Конечно нет, речь идет о единичных случаях. Особенно, когда родители погибли на СВО, там нужна особая забота, нужна особая поддержка. Особое внимание к ним должно быть обязательно рассказала она

Ранее уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о поддержке семей участников СВО.