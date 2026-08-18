Москва18 авгВести.У насилия не бывает разновидностей, оно неприемлемо в любом виде. Об этом заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Владимир Соловьёв рассказал, что студентка однажды спросила его об отношении к домашнему насилию. Комментируя этот вопрос, Львова-Белова согласилась с позицией журналиста и подчеркнула, что насилие неприемлемо в любом виде.
Самое главное, что касается насилия, не бывает разновидностей насилия, оно всегда насилие. И всегда неприемлемо. И мы всегда с этим боремся с помощью наших правоохранительных органовсказала детский омбудсмен
Ранее Львова-Белова рассказала о самом трудном моменте в работе. По ее словам, это было погружение в судьбы детей из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).