Львова-Белова: у насилия не бывает разновидностей, оно в любом виде неприемлемо

Львова-Белова: насилие неприемлемо в любом его проявлении Львова-Белова: у насилия не бывает разновидностей, оно в любом виде неприемлемо

Москва18 авг Вести.У насилия не бывает разновидностей, оно неприемлемо в любом виде. Об этом заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Владимир Соловьёв рассказал, что студентка однажды спросила его об отношении к домашнему насилию. Комментируя этот вопрос, Львова-Белова согласилась с позицией журналиста и подчеркнула, что насилие неприемлемо в любом виде.

Самое главное, что касается насилия, не бывает разновидностей насилия, оно всегда насилие. И всегда неприемлемо. И мы всегда с этим боремся с помощью наших правоохранительных органов сказала детский омбудсмен

Ранее Львова-Белова рассказала о самом трудном моменте в работе. По ее словам, это было погружение в судьбы детей из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).