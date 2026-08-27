Алмазные запасы России выросли более чем на 100 миллионов карат с начала года

Роснедра сообщили о росте запасов алмазов Алмазные запасы России выросли более чем на 100 миллионов карат с начала года

Москва27 авг Вести.В первом полугодии прирост запасов алмазов в РФ превысил 100 млн карат. Об этом рассказал глава Роснедр Олег Казанов.

В беседе с ТАСС он уточнил, что основные объемы прироста обеспечиваются не открытием новых месторождений, а геологической разведкой и переоценкой действующих месторождений.

В результате получены значимые приросты по ряду основных видов твердых полезных ископаемых: 102,4 млн карат алмазов, 12,1 т платиноидов, 176,6 т золота, 1,4 тыс. т серебра, 340 тыс. т меди, 273,1 тыс. т цинка, 48,8 тыс. т свинца, 133,3 млн т железных руд, 163,4 млн т угля и другое цитирует Казанова агентство

Ранее он отметил, что рост запасов нефти и конденсата в России составил 45 миллионов тонн по итогам первого полугодия 2026 года. Глава Роснедр добавил, что более существенное увеличение запасов в ведомстве ожидают по итогам всего года.