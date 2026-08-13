Международные резервы России за неделю увеличились на 2,7% Международные резервы России достигли $740 млрд

Москва13 авг Вести.Международные резервы России с 31 июля по 7 августа выросли на 2,7% и составили 740 миллиардов долларов, сообщает Банк России (ЦБ).

За прошлый отчетный период международные резервы на конец дня 31 июля составляли 720,3 миллиарда долларов.

Международные резервы по состоянию на конец дня 7 августа 2026 года составили 740,0 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 19,7 млрд долларов США говорится в сообщении

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в международном валютном фонде и средств в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что международные резервы за неделю выросли на 9,2 миллиарда долларов и по состоянию на 24 июля 2026 достигли 732,1 миллиарда.