Казанов: запасы нефти и конденсата в РФ выросли на 45 млн за полгода

Роснедра сообщили о приросте запасов нефти и газа в первом полугодии Казанов: запасы нефти и конденсата в РФ выросли на 45 млн за полгода

Москва26 авг Вести.Рост запасов нефти и конденсата в России по итогам первого полугодия 2026 года составил 45 миллионов тонн. Об этом в интервью ТАСС перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) сообщил глава Роснедр Олег Казанов.

Казанов также отметил, что прирост запасов газа за шесть месяцев составил 156 миллиардов кубометров.

По итогам первого полугодия 2026 года прирост запасов промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефть + конденсат) 45 миллионов тонн сказал он

По его словам, более существенное увеличение запасов в ведомстве ожидают по итогам всего 2026 года.

Ранее сообщалось, что биржевая цена газа в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с марта.