Цена газа в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубометров Биржевая цена газа в Европе выросла выше 800 долларов за тысячу кубометров

Москва21 авг Вести.Биржевая цена газа в Европе выросла на 1,5% и превысила 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 19 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги на уровне 786,3 доллара за тысячу кубометров, снизившись на 0,3%.

К 9:10 мск цена составляла $786,1 доллара за тысячу кубометров (-0,3%), однако затем перешла к росту. В 11:07 мск котировки достигли 800,4 доллара, прибавив 1,5%.

В начале августа сообщалось о росте цен на газ в Европе на фоне политической напряженности. В июле, по данным биржи ICE , средняя стоимость природного газа взлетела почти в 1,5 раза в годовом выражении – до 637 долларов за тысячу кубометров.