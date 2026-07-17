Экспорт угля из РФ в июне 2026 года подскочил на 18% и достиг 20,6 млн тонн

Россия в июне увеличила на 18% экспорт угля благодаря спросу в Азии Экспорт угля из РФ в июне 2026 года подскочил на 18% и достиг 20,6 млн тонн

Москва17 июл Вести.Экспорт российского угля по итогам июня 2026 года увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 20,6 миллиона тонн.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В июне экспорт российского угля в Индию подскочил на 48% в годовом исчислении, достигнув 3,5 миллиона тонн.

Рост экспорта в июне в основном был обусловлен существенным увеличением отгрузок в Индию и сохранением высокого интереса со стороны покупателей в странах Юго-Восточной Азии говорится в материале

Директор ЦЦИ Евгений Грачев рассказал изданию, что улучшение ценовой конъюнктуры на рынке угля положительно повлияло на резкий рост экспорта в июне. По словам эксперта, после прошлогоднего падения цен из-за избытка предложения на рынке началось восстановление. Росту котировок в 2026 году способствовали риски сокращения поставок из Индонезии и июньское падение добычи в Китае, вызванное проверками безопасности на угольных предприятиях.

Ранее газета писала, что экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из РФ в Азию, в том числе в Турцию, вырос в январе-апреле текущего года в 1,5 раза в годовом выражении, до 1,3 миллиона тонн. Увеличение экспорта в первую очередь было связано с ростом поставок в КНР и страны Средней Азии.