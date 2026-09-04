Ученые начали отслеживать таяние ледника на Земле Франца-Иосифа Ученые установили метеостанцию на куполе Кропоткина для мониторинга ледника

Москва4 сен Вести.Российские ученые поставили автоматическую метеостанцию на куполе Кропоткина острова Земля Александры на архипелаге Земля Франца-Иосифа, около 85% которого покрыто ледником. Механизм поможет сравнить условия на леднике и на суше, отследить изменения, сообщил ТАСС научный руководитель первого этапа комплексной экспедиции Русского географического общества (РГО) на архипелаг, научный сотрудник Института географии РАН Александр Добрянский.

Купол Кропоткина представляет из себя 300-метровый ледник, куда достаточно просто добраться, поэтому он и был выбран для метеостанции.

В дополнение к уже ведущимся наблюдениям в центре острова, вне ледниковой части, установлен еще один пункт автоматизированного мониторинга на леднике. Обе станции во время экспедиции синхронно фиксируют параметры, необходимые для оценки энергетического баланса, с минутным разрешением: в том числе температуру, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, приходящую и отраженную солнечную радиацию отметил ученый

По его словам, это поможет понять, насколько отличаются условия таяния ледника от условий на сухопутной части территории. Данные помогут отследить условия таяния снега и льда, изменения на поверхности ледника.

Если объединить эти данные с частыми наблюдениями за погодой, мы сможем точно понять, как конкретная погода и солнце влияют на таяние льда добавил Добрянский

Станция вне ледника рассчитана на пять лет автономной работы. В полярный день ее питают солнечные батареи, а в полярную ночь - аккумуляторы.