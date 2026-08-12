Роскосмос и "Яндекс Погода" покажут в эфире частичное солнечное затмение

Роскосмос и "Яндекс Погода" проведут трансляцию частичного солнечного затмения Роскосмос и "Яндекс Погода" покажут в эфире частичное солнечное затмение

Москва12 авг Вести.Госкорпорация (ГК) "Роскосмос" совместно с метеосервисом "Яндекс Погода" проведут 12 августа прямую трансляцию частичного солнечного затмения, сообщает Роскосмос в Telegram-канале.

Площадкой для проведения астрономических наблюдений станет петербургский "Лахта Центр", являющийся самым высоким зданием в России и Европе.

Посмотреть затмение в режиме реального времени пользователи смогут через виджет на сайте или в мобильном приложении "Яндекс Погоды".

После завершения прямой трансляции запись выложат в официальных соцсетях "Роскосмоса" и на платформе "Кинопоиск" в рамках программы "Астрограф".

Частичное солнечное затмение продлится 12 августа с 18.34 до 22.58. Кульминационный этап с фазой 1,019 насупит в 20.46. Пиковая фаза продлится 2 минуты 18 секунд, а наилучшая видимость максимального перекрытия случится в районе Исландии.

В пресс-службе Московского планетария рассказали, что 12 августа в Москве произойдет частичное солнечное затмение. Наблюдать это явление можно за девять минут до заката солнца.