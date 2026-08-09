Астроном: смотреть на солнечное затмение без специальной защиты запрещено Ученый рассказал, как безопасно наблюдать за солнечным затмением 12 августа

Москва9 авг Вести.Наблюдать за солнечным затмением надо через сварочную маску или закопченное стекло. Об этом сообщил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

Он напомнил, что 12 августа ожидается солнечное затмение, которое лишь частично будет видно на территории европейской части России. Наиболее зрелищным оно станет для северных регионов: в Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске и Пскове. Луна закроет Солнце более чем на 80%.

Астроном предупредил, что смотреть на небесное явление без специальной защиты категорически запрещено — это грозит необратимым повреждением зрения.

Невооруженным глазом затмение следует наблюдать через сильно затемненное стекло. Можно использовать закопченное стекло, сварочную маску или старые дискеты или компакт диски предупредил ученый

Он добавил, что особое внимание стоит уделить технике. При использовании бинокля, подзорной трубы или фотоаппарата необходимо установить специальные профессиональные фильтры. В противном случае яркий свет может не только испортить глаза, но и повредить матрицу камеры.

Ранее ученые рассказали, как лунная тень будет перемещаться по поверхности Земли во время солнечного затмения.