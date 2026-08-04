Москва4 авг Вести.Тень Луны накроет Россию 12 августа. О том, как и где можно будет наблюдать это солнечное затмение, рассказал ученый Пермского политеха Евгений Бурмистров.

Одно из самых захватывающих астрономических явлений происходит, когда Луна проходит точно между Землей и Солнцем и закрывает его диск. 12 августа россияне смогут стать свидетелями этого редкого события, которое продлится около четырех с половиной часов.

Затмение начнется в 18.34 по московскому времени, а завершится в 22.58. В момент максимальной фазы, в 20.46, спутник закроет светило на 2 минуты 18 секунд, уточнил ученый.

Интересно, что тень Луны движется по поверхности Земли с запада на восток со скоростью около 1 километра в секунду, поэтому в различных точках планеты небо будет выглядеть по-разному приводит слова Евгения Бурмистрова пресс-служба Пермского политеха

Важная особенность этого затмения – его вечерний характер, отмечает эксперт. Наблюдать его лучше всего с открытого места на западной стороне, где небо еще не стемнело, а край светила уже касается линии горизонта. Это дает возможность увидеть, как лунный диск постепенно закрывает солнечный.

Астроном напомнил, что важно позаботиться о защите глаз: смотреть на Солнце без фильтров может быть небезопасно для сетчатки.

Наилучшие условия для наблюдения затмения сложатся в северо-западных регионах России: жители Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Пскова и Петрозаводска увидят наиболее впечатляющую картину.