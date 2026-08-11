Европа в день затмения может лишиться почти 10 гигаватт электроэнергии

В Европе подсчитали возможные потери от солнечного затмения Европа в день затмения может лишиться почти 10 гигаватт электроэнергии

Москва11 авг Вести.Производство солнечной электроэнергии в Европе может снизиться почти на 10 гигаватт во время полного солнечного затмения, которое ожидается 12 августа. Об этом следует из данных, предоставленных РИА Новости Европейской комиссией.

В ЕК рассказывали, что ожидают дополнительной нагрузки на работу европейской энергетической системы из-за солнечного затмения. В связи с этим, как сообщалось, еврочиновники готовят техническое совещание операторов для оценки возможных последствий этого явления.

При ясной погоде производство фотоэлектрической энергии может сократиться по всей Европе на величину до 9,7 гигаватт, что приведет к быстрому, но предсказуемому изменению структуры генерации в период с 19.15 до 21.30 по центральноевропейскому времени говорится в публикации

Как отмечается, операторы электросетей в Европе уже подготовились к резкому изменению производства электроэнергии. Так, диспетчерам были направлены соответствующие инструкции, участников энергорынка предупредили об ожидаемом падении генерации, а национальные операторы получат дополнительные прогнозы от метеорологических служб.

12 августа произойдет солнечное затмение, которое продлится 4,5 часа. В России полную фазу можно будет увидеть на полуострове Таймыр, за границей – в Испании, Исландии и восточной Гренландии.

Жители Москвы также смогут частично увидеть солнечное затмение. Наблюдать это явление можно будет за девять минут до заката.