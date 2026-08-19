Москва19 авг Вести.Московские школьники, вернувшиеся из Большой арктической экспедиции, в интервью ИС "Вести" рассказали, что успели сделать за время поездки и насколько тяжело им это далось.

В экспедицию команда из 14 участников отправилась под руководством путешественника Матвея Шпаро. На мыс Челюскин школьники поехали для того, чтобы отобрать пробы воды и почвы, зафиксировать особенности местной флоры и фауны и запустить метеозонд.

Когда я только ступила на землю Арктики, мне хотелось сказать, что она выглядит, как другая планета. Но в моменте я понимаю, что это наша земля. Это наша планета, которую нам стоит осваивать, изучать и понимать, насколько она красивая рассказала София Горина

Школьники разделились на два отряда. Пока "Исследователи Арктики" занимались научной работой, отряд "Хранители истории" восстанавливал мемориал полярникам. Испытанием для ребят стала и погода. Она проверяла их на прочность. Сложный рельеф, туман и холод сопровождали на пути.

Я думал, что будет намного сложнее, потому что раньше я ходил максимум 50 км. Здесь уже 110-120 км. Но трудно было только потому, что мы сбились с графика. Нам нужно было наверстывать два дня. Поэтому мы шли быстро, мы шли больше. Из-за этого было тяжело сообщил Александр Киданюк

Несмотря на суровые климатические условия, в завершении экспедиции школьники приняли участие в забеге "Арктический вызов". За три часа они преодолели в сумме 107 км.

Мы старались сделать так, чтобы жизнь ребят была максимально насыщенной. Ребята, которые жили на мысе Челюскин и работали над восстановлением памятника, например, каждый день или почти каждый день выпускали свои стенгазеты, готовились к забегу рассказал директор лаборатории путешествий, руководитель Большой арктической экспедиции Матвей Шпаро

Исследовательская деятельность для школьников еще не закончилась. Образцы, которые привезли из экспедиции, еще предстоит изучить.