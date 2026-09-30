Тысяча лет чтения: в архивах математика Отто Шмидта нашли его дневники Внук Отто Шмидта: список литературы в архивах ученого — на тысячу лет

Москва30 сен Вести.В архивных тетрадях Отто Шмидта был список литературы по всем интересовавшим его вопросам, которые пришлось бы читать тысячу лет. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал внук исследователя Федор Шмидт.

По его словам, со временем математику удалось сократить этот список до 100 лет прочтения.

То, что меня поразило — это в архивах нашли тетради. Это его дневники, когда он поступил в университет. Первое, что он сделал - составил список литературы по всем вопросам, которые его интересовали. Получился длинный список, когда он посчитал, оказалось, что на прочтение надо тысячу лет. То есть абсолютно все. Потом удалось сократить только до 100 лет сказал потомок ученого

Он отметил: Шмидт завел этот дневник, чтобы проследить, как со временем изменилось человечество.

Вот эта его жажда знать все – как только появлялась проблема, он тут же вникал и находил решение. И потом еще одна вещь. Говорит: "Я вот завел этот дневник, чтоб потом посмотреть, как развивалось человечество. Не человек, а человечество. Человечество — моя религия". В 19 лет! добавил Федор Шмидт

Отто Шмидт – выдающийся советский ученый и исследователь. Главная его заслуга заключается в организации масштабного освоения Арктики. Он руководил легендарными арктическими экспедициями на ледоколах "Сибиряков" и "Челюскин", и впервые в истории прошел Севморпуть за одну навигацию. Также Шмидт организовывал грандиозную спасательную операцию после ухода под воду парохода "Челюскин".