Москва5 сен Вести.Путешественник Федор Конюхов спланировал свои экспедиции на период вплоть до 2051 года. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции во Владивостоке, сообщает ТАСС.

У меня все экспедиции расписаны до 2033 года. Но я так смотрю, что не влезет - там такой напряг, что придется до 2043 года переносить. Еще мы до 2051 года должны подняться на 100 вулканов. Я говорю, что уже умру к тому времени. Они говорят - нельзя, мы без тебя не сдвинемся, надо ускоряться сказал Конюхов

Путешественнику в настоящее время 74 года, и в 2051-м году он может отметить свой столетний юбилей. По его словам, он в данный момент находится в очень интенсивном режиме, постоянно находясь в экспедициях и редко бывая дома. В его планах значатся восхождения на вершины 100 вулканов, плавание через Индийский океан, путешествие верблюдами по пустыням Саудовской Аравии, организация полярной станции в Антарктиде и иные проекты.

Ранее стало известно, что в 2027 году Конюхов собирается проплыть на плоту по всей протяженности Амазонки в рамках своего проекта "Пять великих рек". Помимо Амазонки, экспедиции планируются на реках Нил, Ганг, Миссисипи и Енисей.