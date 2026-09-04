Москва4 сен Вести.Индия проявляет большой интерес к использованию трансарктического транспортного коридора. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью ИС "Вести".

Россия и Индия — крупные морские державы со множеством портов, и чем больше логистических маршрутов используется для торговли между собой, тем лучше, подчеркнул он.

Это не только Владивосток-Ченнаи, это Международный транспортный коридор "Север-Юг", это, конечно же, и Трансарктический [транспортный] коридор, Северный морской путь. Я бы сделал особый акцент на Арктике, потому что Индия высоко заинтересована в использовании этого маршрута, пока в потенциальном плане, но этот интерес очевиден. Маршрут вполне себе рабочий, как мы видим, и первые транспорты уже прошли по нему сообщил Алипов

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что объем перевозок по Трансарктическому транспортному коридору к 2030 году вырастет вдвое и составит не менее 70 млн тонн в год.