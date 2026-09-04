Посол Алипов указал на дисбаланс в пользу России в торговле с Индией Посол Алипов: в торговле с Индией есть значительный дисбаланс в пользу России

Москва4 сен Вести.Во взаимной торговле России и Индии существует значительный дисбаланс, обсуждаются пути его выправления. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индии Денис Алипов.

По словам дипломата, дисбаланс наблюдается в пользу России.

Растет также и товаропоток из Индии в Россию, но хочу также, конечно, упомянуть и дисбаланс, который у нас существует. В пользу России значительный дисбаланс, поэтому сейчас мы активно обсуждаем с индийскими партнерами пути его выправления взаимной торговлей. И эта задача, в частности, затрагивалась в ходе очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое состоялось в прошлый понедельник в Москве рассказал Алипов

По словам дипломата, товарооборот России и Индии в этом году может дойти до 70 млрд долларов, а к 2030 году вполне реально достигнуть цифры в 100 млрд долларов.

Безусловно, достижению 100 млрд и росту взаимной торговли будет способствовать заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Переговоры идут, переговоры идут успешно, и будем надеяться, что этот переговорный процесс, который сам по себе весьма серьезный, будет и далее продвигаться активными темпами, и мы выйдем на взаимную договоренность в ближайшие годы, я бы сказал так. Может быть, и месяцы даже отметил Алипов

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук в беседе с ИС "Вести" заявил о прогрессе в переговорах Евразийского экономического союза и Индии о свободной торговле.