Посол Алипов: Индию в 2026 году посетят около 100 тыс. туристов из России

Посол Алипов оценил турпоток россиян в Индию в этом году Посол Алипов: Индию в 2026 году посетят около 100 тыс. туристов из России

Москва4 сен Вести.Индию в текущем году посетят около 100 тысяч российских туристов. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индии Денис Алипов.

По его словам, число россиян, посещающих страну, растет.

В этом году Индию посетило около 50 тыс. российских туристов, я думаю, что за-за весь год мы удвоим эту цифру сообщил Алипов

По его словам, растет и число индийских туристов, посещающих Россию.

Если я не ошибаюсь, в прошлом году индийцы составили основную массу иностранных туристов, которые посетили Мурманскую область. Туриндустрия в нашей стране развивается опережающими темпами, предлагая широкие возможности не только для внутреннего туриста, но и для иностранных туристов. Но… и в Индии эта индустрия весьма и весьма развита. Поэтому это важное направление, это взаимодействие между людьми, и потенциал здесь необъятный. Поэтому мы приветствуем взаимный туристический поток между нашими странами и всецело этому способствуем как государство подчеркнул посол

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что Россия готова рассматривать увеличение частоты полетов в Индию и ждет запуска рейсов авиакомпании Air India.