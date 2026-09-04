Посол Алипов: у РФ почти нет секретов от Индии по теме производства вооружения

Посол: у России почти нет секретов от Индии по теме производства вооружения Посол Алипов: у РФ почти нет секретов от Индии по теме производства вооружения

Москва4 сен Вести.Россия предлагает Индии наилучшие условия для совместного производства продукции военного назначения. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью ИС "Вести".

Он обратил внимание, что сегодня Индия перешла от закупки оружия к разработке и производству собственного, государство заинтересовано стать ведущим экспортером вооружений в мире. Дипломат назвал проекты, которые реализует Дели: "Делай в Индии", "Самодостаточная Индия". Они, по словам посла, целиком касаются и сферы вооружений, и оборонного производства.

В части передачи технологий взаимного сотрудничества в производстве и разработке вооружений мы также находимся на передовых позициях, как раньше находились в поставках военной техники в Индию. Почему? Потому что Россия предлагает наилучшие, наиболее выгодные и понятные условия для сотрудничества в совместном производстве и разработке. У нас практически нет каких-либо секретов от Индии. В отличие от наших конкурентов из числа западных стран, которые здесь весьма активны. Я полагаю, что мы имеем все основания рассчитывать на дальнейшее расширение и рост сотрудничества уже в виде совместного производства и совместной разработки продукции военного назначения резюмировал Алипов

Посол также рассказал, в частности, что к 2030 году товарооборот между Москвой и Дели будет доведен до значительной отметки.

Делегация из Индии приняла активное участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). На полях форума глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявлял о готовности увеличить частоту рейсов в Индию.