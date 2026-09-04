Посол Алипов рассказал о роли России для Индии в сфере мирного атома Посол Алипов: без России Индия вряд ли преуспеет в атомной энергетике

Москва4 сен Вести.Индии без сотрудничества с Россией было бы сложно достичь заявленной цели нарастить генерацию электроэнергии за счет атомных станций до 100 гигаватт к 2047 году. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индии Денис Алипов.

Дипломат назвал Индию одним из главных партнеров России в сфере мирного атома.

Безусловно, атомная энергетика - наше флагманское направление сотрудничества. Мы единственные, кто строит в Индии атомную станцию в настоящее время. Россия обладает не только уникальными технологиями в атомной энергетике, но и обширным опытом - наверное, наилучшим опытом строительства атомных станций во всем мире. Индия для нас один из главных партнеров в этой сфере. Мы намерены расширять [сотрудничество] и продолжать строительство крупных атомных станций в Индии. Но помимо крупных станций мы ведем также разговор и о сотрудничестве по части малых модульных реакторов, неэнергетического применения ядерных технологий - в частности, в медицине, лечении онкологических, кардиологических заболеваний, в сельском хозяйстве сообщил посол

По его словам, Россия рада сотрудничеству с Индией в атомной энергетике и заинтересована в нем.

Индия поставила для себя цель к 2047 году, к столетию независимости, нарастить генерацию энергии за счет атомных станций до 100 ГВт. Это очень амбициозная задача, и я целиком согласен со словами [главы госкорпорации "Росатом"] Алексея Евгеньевича Лихачева, что без взаимодействия и сотрудничества с Россией эту цель достичь будет сложно. Ну, а то, что мы в этом заинтересованы, само собой разумеется подчеркнул Алипов

Также посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Индией.