Оверчук перечислил сферы, которые имеют особое значение в отношениях РФ и Индии Оверчук: энергетика и логистика имеют особое значение в отношениях РФ и Индии

Москва3 сен Вести.Сотрудничество в энергетической и военной сферах, а также в логистике имеют особое значение в отношениях России и Индии. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Он подчеркнул, что Индия — самый традиционный и очень близкий партнер России.

Между нашими странами существуют уже много десятилетий особые отношения и особая симпатия… И, конечно же, здесь тоже вопросы безопасности, вопросы сотрудничества в военной сфере, очень важны вопросы энергетического сотрудничества, потому что сегодня все те события, которые мы наблюдаем в мире в связи с динамикой на Ближнем Востоке, говорят о том, что вопросы энергетического сотрудничества с Россией приобретают особое значение для экономической безопасности стран региона и Индии тоже сообщил Оверчук

Также он указал на развитие транспортно-логистической связанности между двумя государствами.

Здесь мы говорим и о Северном морском пути, и о связи с нашим Дальним Востоком. Поэтому всеобъемлющая, очень широкая повестка, и она действительно опирается на очень добрые отношения между странами, между народами, между нашими лидерами. Это действительно особая химия, когда там присутствуешь рядом, то это просто ощущается, это в воздухе добавил Оверчук

Ранее сообщалось, что российский и индийский лидеры вместе приехали на автомобиле Aurus на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке.