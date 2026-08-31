17:22 31 августа 2026Виктория РассейкинаЭкономикаОверчук: переговоры ЕАЭС и Индии о свободной торговле идут неплохоОверчук: переговоры ЕАЭС и Индии о свободной торговле идут неплохоСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква31 авгВести.Об этом ИС "Вести" сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.Читайте такжеМантуров: РФ считает приоритетом нефтегазовые проекты с Индией13:56 24 авгСтраны ЕАЭС полностью обеспечивают себя основными видами сельхозпродукции11:29 7 авгРешетников рассказал о развитии зон свободной торговли со странами Азии21:05 18 июнОверчук рассказал о сотрудничестве Узбекистана в СНГ и ЕАЭС21:30 16 июнОверчук заявил о возможности для роста совместных предприятий РФ и Узбекистана21:09 16 июнРешетников рассказал о перспективах сотрудничества с Индией16:12 29 маяСоглашения со странами ЕАЭС обеспечат России доступ к рынку в 780 млн человек10:23 28 маяОверчук рассказал о работе стран ЕАЭС по расширению возможностей экспорта09:59 28 маяЭкономика31.08.2026