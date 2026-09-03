Москва3 сенВести.Индия настроена на то, чтобы как можно скорее заключить соглашение о зоне свободной торговли, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.
Этот вопрос обсуждался во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, напомнил он.
На сегодняшний день в хорошей, продвинутой стадии находится проект, переговорный процесс с Индией. Об этом нельзя не сказать. Действительно, и во время встречи с премьером Моди этот вопрос тоже обсуждался, и мы понимаем, что Индия настроена на то, чтобы как можно скорее заключить это соглашение, мы тоже – это всем выгодносообщил Оверчук
Также вице-премьер перечислил сферы, которые имеют особое значение в отношениях Москвы и Дели.