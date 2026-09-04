К концу года товарооборот между РФ и Индией может достигнуть 70 млрд долларов

Посол Алипов рассказал о росте товарооборота между РФ и Индией К концу года товарооборот между РФ и Индией может достигнуть 70 млрд долларов

Москва4 сен Вести.К 2030 году товарооборот между РФ и Индией будет доведен до значительной отметки, заявил ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Индия Денис Алипов.

По его словам, в текущем году темпы прироста – хорошие.

К 2030 году вполне реально достигнуть товарооборота в 100 млрд долларов. В этом году мы можем выйти на 70 млрд. Темпы прироста товарооборота в этом году хорошие, плюс 15 процентов за первое полугодие сказал Алипов

Переговоры с Индией о зоне свободной торговли находятся в продвинутой стадии, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.