Москва4 сенВести.Россия в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) предложила Индии российские зенитные системы С-400 и новейшие истребители Су-57. Об этом ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Индии Денис Алипов.
Он привел в пример проект по совместному с Нью-Дели производству ракет "БраМос".
Очень успешный проект, очень хороший продукт, очень хорошая ракета, которая сейчас пользуется большим спросом по всему миру. Индия в настоящее время по нашим лицензиям производит самостоятельные автоматы Калашникова, АК-203.сообщил Алипов
Он отметил, что Индия по российским лицензиям сама производит автоматы Калашникова, АК-203.
Мы предлагаем, в общем, целый набор передовых систем, автономных систем, противодронных комплексов, так сказать, естественно, зенитно-ракетных комплексов, таких как С-400. Весьма заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве боевой авиации. Индия эксплуатирует крупнейший парк самолетов Су-30 в индийской модификации. В этом направлении мы продолжаем работать. Но мы также предлагаем и наш новейший истребитель пятого поколения Су-57добавил посол
Говоря о сотрудничестве РФ и Индии в военной области, посол сообщил, что у Москвы почти нет секретов от Нью-Дели в разработке и производстве оружия.
Также Алипов указал на дисбаланс в пользу России в торговле с Индией.