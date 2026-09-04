Посол: Россия в рамках ВТС предложила Индии системы С-400 и истребители Су-57 Посол Алипов: Россия предлагает Индии ЗРК С-400 и новейшие истребители Су-57

Москва4 сен Вести.Россия в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) предложила Индии российские зенитные системы С-400 и новейшие истребители Су-57. Об этом ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Индии Денис Алипов.

Он привел в пример проект по совместному с Нью-Дели производству ракет "БраМос".

Очень успешный проект, очень хороший продукт, очень хорошая ракета, которая сейчас пользуется большим спросом по всему миру. Индия в настоящее время по нашим лицензиям производит самостоятельные автоматы Калашникова, АК-203. сообщил Алипов

Он отметил, что Индия по российским лицензиям сама производит автоматы Калашникова, АК-203.

Мы предлагаем, в общем, целый набор передовых систем, автономных систем, противодронных комплексов, так сказать, естественно, зенитно-ракетных комплексов, таких как С-400. Весьма заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве боевой авиации. Индия эксплуатирует крупнейший парк самолетов Су-30 в индийской модификации. В этом направлении мы продолжаем работать. Но мы также предлагаем и наш новейший истребитель пятого поколения Су-57 добавил посол

Говоря о сотрудничестве РФ и Индии в военной области, посол сообщил, что у Москвы почти нет секретов от Нью-Дели в разработке и производстве оружия.

Также Алипов указал на дисбаланс в пользу России в торговле с Индией.