Москва28 июл Вести.Индия провела первое летное испытание перспективного зенитного ракетного комплекса Kusha, который в будущем может занять нишу российских систем С-400. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на Министерство обороны Индии.

По данным издания, во время испытаний комплекс успешно перехватил электронный имитатор воздушной цели. В публикации это названо важным этапом реализации национальной программы создания новых средств противовоздушной обороны.

В настоящее время Индия использует систему ПВО Barak-8, разработанную совместно с Израилем, а также российские комплексы С-400.

По информации Defense News, программа Kusha предусматривает создание трех модификаций ЗРК с дальностью поражения 150, 250 и 350–400 километров. Предполагается, что версия с максимальной дальностью сможет выполнять задачи, аналогичные С-400, дополняя возможности индийской системы противовоздушной обороны.