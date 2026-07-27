Стало известно, какие ракеты поступили на вооружение ВСУ TWZ: ВСУ применяют против России крылатые ракеты Ruta Block 1

Москва27 июл Вести.ВСУ начали применять против России крылатые ракеты Ruta Рута Block 1, сообщает американский портал TWZ.

В публикации говорится, что фото с обломками перехваченной ракеты производства Нидерландов появились в интернете.

Хотя точное место и цель удара остаются неясными, эти изображения представляют собой первое общедоступное свидетельство того, что новое дальнобойное оружие поступило на боевое применение говорится в публикации

Отмечается, что дальность полета Ruta Рута Block 1 превышает 300 км, а масса ее боевой части достигает 150 кг, оружие использует инерциальную, спутниковую и визуальную навигационные системы.