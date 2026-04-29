Москва29 апрВести.Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" наводят ужас на боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
У украинской системы ПВО, как подчеркивается, просто нет эффективных способов защиты от этих российских ракет, скорость которых достигает 10 Махов.
На удалении от ЛБС [линии боевого соприкосновения] где не бывает FPV-дронов и артобстрелов, ужас наводит высокоточное оружие большой мощности. Особенно выделяются гиперзвуковые ракеты "Кинжал"цитирует агентство собеседника
Отмечается, что американские системы Patriot просто не успевают среагировать на ракеты "Кинжал".
Ранее ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар, в том числе "Кинжалами", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах боевиков ВСУ.