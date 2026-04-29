Российские силовики сообщили, что ВСУ испытывают ужас от ракет "Кинжал"

Удары "Кинжалов" наводят ужас на тылы ВСУ Российские силовики сообщили, что ВСУ испытывают ужас от ракет "Кинжал"

Москва29 апр Вести.Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" наводят ужас на боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

У украинской системы ПВО, как подчеркивается, просто нет эффективных способов защиты от этих российских ракет, скорость которых достигает 10 Махов.

На удалении от ЛБС [линии боевого соприкосновения] где не бывает FPV-дронов и артобстрелов, ужас наводит высокоточное оружие большой мощности. Особенно выделяются гиперзвуковые ракеты "Кинжал" цитирует агентство собеседника

Отмечается, что американские системы Patriot просто не успевают среагировать на ракеты "Кинжал".

Ранее ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар, в том числе "Кинжалами", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах боевиков ВСУ.