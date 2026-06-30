Москва30 июн Вести.На вооружении ВСУ замечен новый украинский зенитный ракетный комплекс малой дальности "Риф". Уточняется, что боевую машину получил 101-й зенитный ракетный дивизион 30-го корпуса украинской морской пехоты. Как утверждает один из боевиков, он пересел на новый ЗРК 1 января 2026 года.

По сообщениям украинских СМИ, "Риф" разработан в конструкторском бюро "Луч". За основу взяли советский комплекс "Стрела-10" – от него отставили шасси, бронированный тягач МТ-ЛБ, поворотно-пусковой механизм и место оператора. Кроме того, на "Риф" установили современную оптико-электронную станцию.

Она состоит из лазерного дальномера, оптического и тепловизионного каналов, а также системы управления ракеты в лазерном луче. Дело в том, что в ЗРК использованы ракеты РК-10, которые имеют систему управления типа "лазерная тропа", когда прицельная станция ведет ракету к цели в структурированном лазерном поле отмечают украинские издания

Основное вооружение ЗРК – ракеты РК-2 и РК-10. Изначально эти боеприпасы применялись в противотанковых комплексах "Стугна" и "Скиф".

Предполагается, что ЗРК имеет радиус действия от 5 до 10 километров. Также сообщается, что зенитная модификация ракеты РК-10 оснащена осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и неконтактным взрывателем.

По словам украинских журналистов, переход со "Стрелы-10" на "Риф" объясняется тем, что для советской ЗРК нет ракет.