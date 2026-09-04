Посол Алипов указал на неспособность Запада к здоровой конкуренции Посол Алипов: санкции говорят о неспособности Запада к здоровой конкуренции

Москва4 сен Вести.Тактика санкций, которую активно использует Запад, говорит о неспособности этих государств к здоровой конкуренции. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Индии Денис Алипов.

Он обратил внимание на идею западных стран ввести очередные санкции и тарифы против Индии с целью принудить Нью-Дели свернуть сотрудничество с Москвой.

Полагаю, что такие меры в первую очередь, свидетельствуют о неспособности западных государств, Соединенных Штатов, в частности, к здоровой конкуренции. Что касается Индии, то она, конечно, и сейчас, и в дальнейшем будет выстраивать свою работу с зарубежными странами, торгово-экономическое взаимодействие на основе национальных интересов. Таким же образом она выстраивает отношения с Россией. В национальных интересах Индии расширять и увеличивать обороты торговли с нашей страной подчеркнул Алипов

Также Алипов рассказал, что у Индии есть большой интерес к использованию Трансарктического транспортного коридора.