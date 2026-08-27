Москва27 авг Вести.Россия намерена нейтрализовать эффект санкций за счет создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества. Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

Важно помнить: речь идет не о том, чтобы просто смягчить негативные последствия от санкций, введенных недругами против нас или наших партнеров. Через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества предстоит добиться системного "обнуления" эффекта односторонних принудительных мер подчеркнул дипломат

Трофимов отметил, что ограничительные меры имеют действенную силу только в той степени, в какой объекты давления хотят сохранить свое место в сформированной и контролируемой западными странами системе координат и готовы считаться с существующими в ней правилами и стандартами.

На этом пути делается немало, прежде всего, благодаря оперативной работе, ответственной экономической политике и системным решениям правительства Российской Федерации. Отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами сказал Трофимов

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия успешно преодолевает самое мощное за всю историю санкционное давление со стороны коллективного Запада. Он напомнил, что РФ смогла найти новых экономических партнеров, выстроить с ними кооперационные цепочки и в торговле, и в производстве.