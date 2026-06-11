Москва11 июн Вести.Россия продолжит противостоять неоколониализму и практике односторонних санкций, заявил посол России в Канаде Олег Степанов в интервью ТАСС.

Справедливого мира невозможно добиться, если отдельные страны считают морально допустимым навязывать другим политические модели или использовать ограничительные меры для получения конкурентного преимущества, отметил посол.

Россия всегда противостоит неоколониализму, попыткам узурпации международных политических и финансовых инструментов, практике односторонних санкций и экономического давления как средству политического принуждения приводит ТАСС слова Степанова

Посол убежден в том, что Россия продолжит придерживаться независимого и суверенного внешнеполитического курса.

Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский союз потребовал от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на сохранение безвизового режима.