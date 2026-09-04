Посол Алипов сообщил, что в БРИКС не стремятся исключить доллар Посол Алипов: в БРИКС не стремятся исключить доллар, но предпочитают нацвалюты

Москва4 сен Вести.В БРИКС большое внимание уделяется использованию национальных валют, при этом никто не стремится исключить доллар. Об этом ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Индии Денис Алипов.

Он обратил внимание на то, что в странах-участницах объединения предлагаются альтернативы использования доллара на фоне злоупотребления США своей нацвалютой.

Что касается валют, то основное внимание мы уделяем большему использованию национальных валют между собой. Что, в общем-то, тоже логично. И о дедолларизации как таковой речи не идет. Никто не предлагает, да и не стремится исключить американскую валюту, так сказать, использования для себя, но предлагаются альтернативы, что вполне естественно, особенно на фоне того, как американцы злоупотребляют своей национальной валютой, являющейся основной резервной валютой в мире сказал Алипов

Также Алипов прокомментировал попытку западных государств ввести санкции против Индии с целью разорвать сотрудничество страны с РФ. По словам дипломата, такая тактика – проявление неспособности Запада к здоровой конкуренции.