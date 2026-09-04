Москва4 сенВести.В БРИКС большое внимание уделяется использованию национальных валют, при этом никто не стремится исключить доллар. Об этом ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Индии Денис Алипов.
Он обратил внимание на то, что в странах-участницах объединения предлагаются альтернативы использования доллара на фоне злоупотребления США своей нацвалютой.
Что касается валют, то основное внимание мы уделяем большему использованию национальных валют между собой. Что, в общем-то, тоже логично. И о дедолларизации как таковой речи не идет. Никто не предлагает, да и не стремится исключить американскую валюту, так сказать, использования для себя, но предлагаются альтернативы, что вполне естественно, особенно на фоне того, как американцы злоупотребляют своей национальной валютой, являющейся основной резервной валютой в миресказал Алипов
Также Алипов прокомментировал попытку западных государств ввести санкции против Индии с целью разорвать сотрудничество страны с РФ. По словам дипломата, такая тактика – проявление неспособности Запада к здоровой конкуренции.