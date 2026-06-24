Песков: БРИКС не может играть роль посредника в переговорах РФ и Украины

Песков: БРИКС не может быть посредником в украинском урегулировании Песков: БРИКС не может играть роль посредника в переговорах РФ и Украины

Москва24 июн Вести.БРИКС как объединение не может играть роль посредника в переговорах России и Украины, однако страны-участники отдельно готовы помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

БРИКС не является организацией и не обладает ни уставом, ни штаб-квартирой, ни секретариатом, пояснил Песков.

БРИКС не может играть роль посредника в переговорах России и Украины, потому что БРИКС не является организацией сказал он журналистам

Однако, подчеркнул пресс-секретарь президента, в объединение входят страны, влияние которых в мире сложно переоценить, и эти страны "декларируют готовность способствовать урегулированию вокруг Украины".

БРИКС представляет собой объединение, цель которого - развитие последовательного, активного, прагматичного и открытого диалога и сотрудничества между странами. В числе принципов объединения – неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.

У БРИКС нет штаб-квартиры или устава, объединение, скорее, представляет собой неформальный клуб и площадку для сотрудничества.