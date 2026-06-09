В Минфине РФ сообщили о тестировании новых платежных механизмов стран БРИКС Чебесков: члены БРИКС тестируют новые платежные механизмы на двусторонней основе

Москва9 июн Вести.Страны БРИКС на двусторонней основе проводят тестирования новых платежных механизмов, заявил замглавы министерства финансов РФ Иван Чебесков.

По его словам, дискуссия между странами-членами БРИКС продолжается по всем инициативам, выдвинутым в 2024 году.

Несмотря на то, что конкретных платформ еще не было создано, есть первые результаты – это определенное пилотирование на двусторонней основе некоторых из этих инициатив. А второе – более активное обсуждение в целом необходимости создания альтернативной инфраструктуры сказал Чебесков в беседе с газетой "Известия"

Он отметил, что новые платежные механизмы взяты за основу большинством стран объединения, "в этом есть необходимость".

При этом замминистра финансов указал, что "многие партнеры [РФ] пока не решаются публично обсуждать большие платформенные решения, поскольку опасаются геополитических последствий".

Идею многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы объединения председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучивала еще в середине 2024 года на парламентском форуме БРИКС.

Как подчеркивал заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, задача БРИКС состоит в том, чтобы выстроить внутри объединения инструменты для роста экономик стран-участниц.