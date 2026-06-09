Москва9 июнВести.Страны БРИКС на двусторонней основе проводят тестирования новых платежных механизмов, заявил замглавы министерства финансов РФ Иван Чебесков.
По его словам, дискуссия между странами-членами БРИКС продолжается по всем инициативам, выдвинутым в 2024 году.
Несмотря на то, что конкретных платформ еще не было создано, есть первые результаты – это определенное пилотирование на двусторонней основе некоторых из этих инициатив. А второе – более активное обсуждение в целом необходимости создания альтернативной инфраструктурысказал Чебесков в беседе с газетой "Известия"
Он отметил, что новые платежные механизмы взяты за основу большинством стран объединения, "в этом есть необходимость".
При этом замминистра финансов указал, что "многие партнеры [РФ] пока не решаются публично обсуждать большие платформенные решения, поскольку опасаются геополитических последствий".
Идею многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы объединения председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучивала еще в середине 2024 года на парламентском форуме БРИКС.
Как подчеркивал заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, задача БРИКС состоит в том, чтобы выстроить внутри объединения инструменты для роста экономик стран-участниц.