Москва1 июлВести.Банк России обсуждает возможность использования стейблкойнов в международных расчетах в дополнение к цифровому рублю. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По словам главы регулятора, сейчас во многих странах обсуждается создание национальных стейблкойнов. Аналогичная дискуссия ведется и в России применительно к внешнеэкономической деятельности.
Мы сейчас уже горячо обсуждаем внутри России, могут ли такие стейблкойны дополнять цифровые валюты ЦБ в международных расчетахсказала Набиуллина на Финансовом конгрессе Центрального банка
При этом Набиуллина отметила, что предложения использовать стейблкойны для внутренних расчетов вызывают у Банка России опасения.