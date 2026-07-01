ЦБ РФ "горячо обсуждает" использование стейблкойнов в международных расчетах Банк России обсуждает использование стейблкойнов в международных расчетах

Москва1 июл Вести.Банк России обсуждает возможность использования стейблкойнов в международных расчетах в дополнение к цифровому рублю. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, сейчас во многих странах обсуждается создание национальных стейблкойнов. Аналогичная дискуссия ведется и в России применительно к внешнеэкономической деятельности.

Мы сейчас уже горячо обсуждаем внутри России, могут ли такие стейблкойны дополнять цифровые валюты ЦБ в международных расчетах сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе Центрального банка

При этом Набиуллина отметила, что предложения использовать стейблкойны для внутренних расчетов вызывают у Банка России опасения.