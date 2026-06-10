Москва10 июн Вести.На площадке БРИКС создан инструмент, позволяющий любой компании через налоговую службу решать вопросы налогообложения. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

Эксперт прокомментировал фразу ведущей о том, что уже более 80 стран заключили с ФНС соглашение об избежании двойного налогообложения, отметив, что главная задача заключается в обеспечении уплаты налога один раз в одной юрисдикции.

Наша задача обеспечить, чтобы налог уплачивался один раз в одной юрисдикции, и не было такого, чтобы он нигде не уплачивался. И тем более не было такого, чтобы он два раза уплачивался. В рамках соглашений по обмену информацией и предоставлению данных в июне у нас будет первый отчет наших крупнейших компаний по тому, как формируется база на международном уровне. Также нельзя забывать о соглашениях, которые у нас работают в рамках, например, ЕАЭС. Да, у нас одна из самых серьезных интеграций, в рамках которой мы договариваемся о правилах по косвенным налогам, о правилах обмена информацией рассказал Егоров

По его словам, подобная идея возникла в 2024 году после визита представителей китайской налоговой администрации, когда российская сторона ответила на вопросы китайского налогового ведомства, с тех пор этот механизм начал работать.

Они привезли вопросы от китайских налогоплательщиков. Их тысяча работает на территории России. Они попросили, можем ли мы дать разъяснение на эти вопросы. Мало того, что мы дали разъяснение, мы поняли, что вообще-то это возможность. Мы на площадке БРИКС создали инструмент, согласно которому каждая компания, каждый инвестор, который хочет работать в другой стране БРИКС, через свою налоговую службу может задать любые вопросы по налогообложению отметил Егоров

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на внушительный объем товарооборота внутри БРИКС. По словам главы государства, он превысил один триллион долларов в год.