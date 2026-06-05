Егоров отчитался об обороте в 50 млрд рублей через документы в СПОТ

Егоров рассказал о работе системы подтверждения ожидания поставок товаров Егоров отчитался об обороте в 50 млрд рублей через документы в СПОТ

Москва5 июн Вести.Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров рассказал ИС "Вести" о первых результатах работы Национальной системы подтверждения ожидания поставок товаров (СПОТ).

Глава ведомства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил, что новый механизм отслеживания поставок заработал с 1 июня.

Сегодня у нас пятница, система работает с понедельника. У нас зарегистрировалось более 5000 налогоплательщиков. Так называемые документы о предстоящей поставке, их более 15 тысяч. Оборот, который прошел через зарегистрированные документы, это уже более 50 миллиардов рублей. Ну и, собственно, расчетная сумма налогов до 10 миллиардов сказал он

По словам Егорова, необходимость в таком механизме возникла из-за ухода крупных дистрибьюторов после введения санкций — теперь техника завозится в основном малым бизнесом, что создало новые вызовы в налоговой сфере и сосредоточило риски в сегменте импорта через ЕАЭС.

Руководитель службы пояснил, что ключевая цель системы — "обелить" рынок, то есть иметь точное представление об адресате товара.