Москва5 июн Вести.Электронная коммерция должна быть комфортной для налогоплательщиков. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

По словам главы ФНС, в России серьезно развивается электронная коммерция, и служба должна реагировать на это. Егоров отметил, что это не означает "закручивание гаек". Напротив, ФНС использует эту возможность для того, чтобы сделать сферу комфортнее для налогоплательщиков.

"У нас стоит тема работы в электронной экономике, потому что мы видим, что у нас очень серьезно развивается электронная коммерция… И, благо, у нас есть понимание, что реагировать – это не значит закрутить гайки, а у нас есть понимание, что это возможность, в которой мы можем имплементировать технологии и данные, которыми мы уже обладаем, для того чтобы сделать процедуры подтверждения нулевой ставки или, наоборот, уплаты при импорте куда более комфортными для наших налогоплательщиков и тем самым во многом повлиять на одну из таких важнейших тем всех государств – это как помочь, например, экспорту товаров того или иного государства, как развить, с одной стороны, малый бизнес, а с другой стороны, дать ему возможность доступа на рынки других стран. И вот он ответ перед нами, но за нами серьезная работа, потому что это администрирование наладить и сделать его комфортом для налогоплательщиков заявил Егоров

Ранее Егоров рассказал о сотрудничестве Федеральной налоговой службы России с налоговыми органами из Объединенных Арабских Эмиратов.