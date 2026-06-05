Глава ФНС рассказал о международном эксперименте по обмену налоговой информацией Егоров: РФ и КНР запустили совместную площадку по обмену налоговой информацией

Москва5 июн Вести.Россия и Китай запустили экспериментальную площадку по обмену налоговой информацией. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

Руководитель ФНС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что идея о совместной площадке родилась в 2024 году, когда китайские коллеги в рамках БРИКС обратились с вопросами о работе китайских компаний на российской территории.

Егоров пояснил, что после успешной отработки этих вопросов стороны решили создать механизм, с помощью которого представители бизнеса могли бы передавать свои вопросы и получать на них гарантированные и содержательные ответы.

И мы запустили эту площадку, обкатали, сделали два экспериментальных режима, которые прошли, и сегодня у нас работает площадка по обмену информацией сказал он

Глава ФНС подчеркнул, что это конкретный результат, который можно положить на стол и показать, как он работает, что дорогого стоит.