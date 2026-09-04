В Минтрансе заявили о готовности увеличить частоту рейсов в Индию Никитин: РФ ждет прихода Air India и готова увеличивать число рейсов в Индию

Москва4 сен Вести.Россия готова рассматривать увеличение частоты полетов в Индию и ждет запуска рейсов авиакомпании Air India. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, сейчас из России летают семь прямых рейсов в неделю.

Мы готовы рассматривать увеличение частотности полетов Индии. И, конечно, мы ждем к себе Air India цитирует министра ТАСС

В то же время Россия работает над возобновлением авиасообщения с Алжиром. Так, со 2 октября авиакомпания Air Algerie начнет летать в Москву из столицы республики трижды в неделю.