Россия и Индия прорабатывают запуск коридора Владивосток – Ченнаи Никитин: РФ и Индия активно прорабатывают запуск коридора Владивосток – Ченнаи

Москва31 авг Вести.Россия и Индия активно прорабатывают запуск морского коридора между Владивостоком и Ченнаи. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Андрей Никитин в беседе с РИА Новости.

Никитин заявил о планомерной работе над тем, чтобы углубить торгово-экономическое сотрудничество России с Индией.

Запуск коридора Владивосток — Ченнаи сейчас как раз находится в активной стадии проработки отметил министр

Никитин также добавил, что российские дальневосточные порты обладают действительно мощной, развитой и специализированной инфраструктурой. Они, по словам министра, "вполне могут взять на себя роль ключевых хабов для консолидации грузов".

Уже пять зарегистрированных морских линий стабильно работают между портами России и Индии, пояснил Никитин.

Он указал, что российская сторона открыта "для предложений индийских партнеров по наращиванию объемов этих перевозок".