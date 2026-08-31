Москва31 авгВести.Россия и Индия активно прорабатывают запуск морского коридора между Владивостоком и Ченнаи. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Андрей Никитин в беседе с РИА Новости.
Никитин заявил о планомерной работе над тем, чтобы углубить торгово-экономическое сотрудничество России с Индией.
Запуск коридора Владивосток — Ченнаи сейчас как раз находится в активной стадии проработкиотметил министр
Никитин также добавил, что российские дальневосточные порты обладают действительно мощной, развитой и специализированной инфраструктурой. Они, по словам министра, "вполне могут взять на себя роль ключевых хабов для консолидации грузов".
Уже пять зарегистрированных морских линий стабильно работают между портами России и Индии, пояснил Никитин.
Он указал, что российская сторона открыта "для предложений индийских партнеров по наращиванию объемов этих перевозок".