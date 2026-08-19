Хуснуллин заявил, что РФ прорабатывает маршруты ж/д выхода к Индийскому океану Хуснуллин: РФ прорабатывает маршруты железнодорожного выхода к Индийскому океану

Москва19 авг Вести.Россия активно прорабатывает возможности продления железнодорожных маршрутов через Афганистан и Пакистан к Индийскому океану. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам.

По его словам, работа ведется по нескольким направлениям, в частности, речь идет о так называемом восточном обходе Каспия.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что Россия с коллегами из Центральной Азии прорабатывает маршруты автомобильного транспорта через Узбекистан и Афганистан с выходом к Индийскому океану.

Достаточно активно и коллеги из Туркменистана, и из Узбекистана прорабатывают возможности продления железных дорог через Афганистан, Пакистан к Индийскому океану сказал Хуснуллин

Проработать вопрос создания железнодорожного выхода к Индийскому океану как альтернативы транспортным маршрутам через Босфор и Ормуз Хуснуллин поручил 6 августа. По его словам, дополнительные логистические направления могут потребоваться при возникновении рисков для судоходства.